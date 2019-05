Ipotesi collegamento aereo Aosta con Bologna e Lamezia

La società Avda, che gestisce l'aeroporto Corrado Gex di Aosta, ha avviato trattative per collegare lo scalo valdostano con quelli di Lamezia Terme e di Bologna. Lo ha reso noto oggi il presidente di Avda, Giovanni Pellizzeri, durante l'audizione dei vertici della società in quarta Commissione consiliare regionale 'Sviluppo economico'.

"Abbiamo avviato contatti con la Regione Calabria - ha spiegato Pellizzeri - per il volo Aosta-Roma-Lamezia. Altrettanto stiamo facendo per un collegamento con Bologna. Inoltre stiamo trattando con l'aeroporto di Cuneo per sviluppare sinergia in particolare per il mercato turistico danese". L'Avda, inoltre, ha avviato contatti con vari aeroporti inglesi, tedeschi e svedesi per collegamenti da effettuare nella prossima stagione invernale.