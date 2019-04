Il Pmi Day cresce e incontra i giovani protagonisti del futuro

L’evento, organizzato dal Comitato della Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta, era rivolto alle imprese, alle istituzioni scolastiche che hanno partecipato, con le loro classi, alla nona edizione del PMI DAY.

La nona edizione si è conclusa con la partecipazione di 13 istituzioni scolastiche, 25 imprese ed oltre 1.100 ragazzi. Hanno aperto i lavori il Presidente della Piccola di Confindustria Valle d’Aosta, Edy Incoletti (nella foto), e il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Giancarlo Giachino.

A seguire il Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale PMI DAY – Coordinatore Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Tiziano Maino, ha portato l’attenzione sull’importanza del Progetto PMI DAY quale momento di incontro tra il mondo produttivo e la scuola in quanto nelle aziende che hanno visitato gli studenti un domani ci saranno proprio quegli studenti a realizzare prodotti e servizi.

Le persone, ha sottolineato inoltre Maino, devono essere al centro del mondo produttivo in quanto portatori di idee ed entusiasmo. Doti fondamentali per trasformare in concreto quei prodotti e servizi che generano ricchezza per il territorio.

Sono poi interventi l’Assessore Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili Regione autonoma Valle d’Aosta, Chantal Certan, l’Assessore Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Regione autonoma Valle d’Aosta, Luigi Bertschy, il Vicepresidente della Regione autonoma Valle d’Aosta e Assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato, Renzo Testolin, ed infine il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Antonio Fosson.

Al termine dei lavori tutti i relatori presenti hanno partecipato alla consegna degli attestati di partecipazione alla nona edizione del PMI DAY alle imprese e alle istituzioni scolastiche presenti in sala.

“Con il PMI DAY cerchiamo di stimolare la curiosità degli studenti, mostrando cosa vuol dire fare impresa, creare prodotti ed erogare servizi – ha dichiarato Edy Incoletti, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta – Auspichiamo che le scuole adeguino i propri programmi alle evoluzioni tecnologiche e che la politica inizi a pianificare le proprie scelte in tema di istruzione e formazione tenendo conto delle esigenze del mercato.”