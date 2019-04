La Cogne Acciai Speciali lancia Lavora con noi: “Video candid…ati”

“In un’epoca che sta vivendo la quarta rivoluzione industriale e in cui i Millennials stanno entrando nel mondo del lavoro, riteniamo – spiega il responsabile HR della CAS, Pier Maria Minuzzo - che anche gli strumenti e i canali utilizzati per reclutare e selezionare le persone debbano aggiornarsi per restare al passo con i tempi. E in tale ottica, in occasione del Salone dell’Abitare Maison&loisir 2019, abbiamo deciso di lanciare una nuova campagna di reclutamento per coprire 15 posizioni aperte”.

Così dal 24 al 28 aprile in fiera e sino al 1° maggio sul sito web (www.cogne.com/videocandidati) la Cogne Acciai Speciali ha scelto di sperimentare una nuova modalità di selezione attraverso l’iniziativa denominata “Lavora con noi, video candid…ati”.

Nel dettaglio, si tratta di una settimana di reclutamento telematico attraverso video-presentazioni, per selezionare nuove figure professionali da inserire in azienda in possesso di almeno un diploma (o in subordine di una qualifica professionale).

Durante il periodo della selezione, gli interessati avranno la possibilità di presentare la propria video-candidatura in fiera nell’apposito stand, oppure direttamente sul sito nella pagina dedicata.

In entrambi i casi, una volta connessi alla sezione dedicata, è sufficiente registrare la propria video-candidatura attraverso alcuni brevi passaggi, che prevedono l’inserimento dell’anagrafica e la registrazione di un video di presentazione della durata di un minuto. Il processo di candidatura si completerà con l’invio del proprio curriculum vitae in risposta alla email generata automaticamente dal sistema.

PROFILI PROFESSIONALI RICERCATI

Tecnico Lean Production, Ingegnere di manutenzione, Project manager ufficio tecnico di manutenzione, Metallurgista, Commerciale addetto back-office, Manutentore industriale meccanico, Manutentore industriale elettrico, Manutentore industriale strumentista, Operatore lavorazioni meccaniche, Operatore addetto ai forni, Addetto magazzino appartenente alle categorie protette, Addetto alla movimentazione appartenente alle categorie protette.

IL PROCESSO DI SELEZIONE

I profili che risulteranno in linea con le necessità aziendali saranno contattati e riceveranno le indicazioni relative alle fasi di selezione successive: test attitudinali e tecnici, colloqui individuali e tecnici.

Tecnico Lean Production

ATTIVITA’

Sviluppare progetti di miglioramento continuo secondo la metodologia della Lean Production, attraverso l’analisi dei processi aziendali e il controllo dei KPI, volti a migliorare la prestazione operativa.

REQUISITI RICHIESTI

Laurea in ingegneria (preferibilmente gestionale o meccanica)

Esperienza lavorativa pregressa in contesti industriali complessi (in ambito produttivo)

Conoscenza della metodologia della Lean Production

Competenze informatiche: Excel e analisi dei dati

Capacità organizzative, realizzative e di gestione di relazioni in contesti complessi

Ingegnere di manutenzione

ATTIVITA’

Gestire la manutenzione preventiva, predittiva e correttiva attraverso analisi dati, monitoraggio dei KPI manutentivi e delle performance delle linee di produzione, in un’ottica di miglioramento continuo.

REQUISITI RICHIESTI

Laurea in ingegneria meccanica o elettrica o elettronica

Capacità di lettura del disegno tecnico

Conoscenza principali KPI manutentivi

Competenze analitiche e di pianificazione

Attitudine al lavoro in team

Project manager ufficio tecnico di manutenzione

ATTIVITA’

Definire e gestire la componente tecnica del capitolato d’offerta per investimenti su impianti e macchinari, con successivo coordinamento delle fasi di esecuzione dei lavori.

REQUISITI RICHIESTI

Laurea in ingegneria (energetica o elettrica o meccanica o civile)

Pregressa esperienza in ruoli affini (2 anni)

Competenze organizzative e di coordinamento

Attitudine al lavoro in team

Metallurgista

ATTIVITA’

Eseguire le indagini metallurgiche e metallografiche tese a valutare le specifiche di prodotto e garantire attività di consulenza in ordine a problematiche tecnico-metallurgiche legate al processo produttivo.

REQUISITI RICHIESTI

Laurea in ingegneria dei materiali, scienze dei materiali o chimica

Capacità di analisi ed elevata attenzione al dettaglio

Conoscenza lingua inglese

Commerciale addetto back-office

ATTIVITA’

Gestire le relazioni commerciali con i clienti, dalla formulazione dell’offerta alla gestione dell’ordine e all’eventuale supporto post-vendita.

REQUISITI RICHIESTI

Laurea in ambito economico o umanistico o linguistico

Competenza nell’utilizzo del pacchetto Office

Conoscenza della lingua inglese

Capacità di organizzazione e gestione delle priorità

Attitudini comunicative

Manutentore industriale meccanico

ATTIVITA’

Effettuare le attività manutentive ordinarie, implementando soluzioni efficaci e in ottica preventiva, e le attività di manutenzione straordinaria, garantendo la gestione tempestiva del guasto e favorendo la disponibilità degli impianti

REQUISITI RICHIESTI

Diploma in discipline tecniche (tecnico industrie meccaniche, perito meccanico manutenzione e assistenza tecnica, tecnico della manutenzione industriale)

Buone conoscenze di meccanica, oleodinamica e pneumatica

Flessibilità e disponibilità al lavoro su tre turni

Manutentore industriale elettrico

ATTIVITA’

Effettuare le attività manutentive ordinarie, implementando soluzioni efficaci e in ottica preventiva, e le attività di manutenzione straordinaria, garantendo la gestione tempestiva del guasto e favorendo la disponibilità degli impianti

REQUISITI RICHIESTI

Diploma in discipline tecniche (tecnico industrie elettriche, perito elettrotecnico o elettronico, manutenzione e assistenza tecnica, tecnico della manutenzione industriale)

Buone conoscenze di elettrotecnica, automazione e PLC

Flessibilità e disponibilità al lavoro su tre turni

Manutentore industriale strumentista

ATTIVITA’

Svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria di forni trattamento termico e di riscaldo, di caldaie riscaldamento, caldaie e rete vapore, rete gas metano, garantendo l’efficienza degli impianti

REQUISITI RICHIESTI

Diploma in discipline tecniche (tecnico industrie elettriche, perito elettrotecnico o elettronico, manutenzione e assistenza tecnica, tecnico della manutenzione industriale)

Conoscenza dell’elettrotecnica di base riferita alla strumentazione di misura (corrente, alternanza, pressione, temperatura)

Flessibilità e disponibilità al lavoro su turni

Operatore lavorazioni meccaniche

ATTIVITA’

Condurre macchine e impianti semiautomatici e automatici, controllare e impostare i parametri, lavorare i pezzi meccanici, effettuare il collaudo visivo e dimensionale

REQUISITI RICHIESTI

Diploma in discipline tecniche (operatore meccanico, perito meccanico, tecnico industrie elettriche e meccaniche)

Conoscenza macchine utensili, preferibilmente CNC

Flessibilità e disponibilità al lavoro su tre turni

Operatore addetto ai forni

ATTIVITA’

Condurre forni di fusione e di trattamento termico, regolando i parametri d’impianto, attraverso l’interpretazione critica delle specifiche di lavorazione.

REQUISITI RICHIESTI

Diploma in discipline tecniche

Predisposizione all’utilizzo di mezzi di movimentazione e sollevamento

Attitudine al lavoro in squadra

Flessibilità e disponibilità al lavoro su tre turni

Addetto magazzino appartenente alle categorie protette

ATTIVITA’

Gestire l’entrata e l’uscita delle merci dal magazzino, verificando la congruità dei documenti di trasporto e provvedendo all'inserimento dei dati a sistema

REQUISITI RICHIESTI

Diploma di scuola superiore

Familiarità con software per ufficio e fogli di calcolo

Organizzazione e autonomia

Appartenenza alle categorie protette L.68/99 (invalidità civile o da lavoro).

Addetto alla movimentazione appartenente alle categorie protette

ATTIVITA’

Gestire le attività di carico-scarico e movimentazione (manuale e meccanica), provvedendo inoltre allo smistamento e collaudo visivo dei prodotti.

REQUISITI RICHIESTI

Qualifica professionale o diploma in discipline tecniche

Predisposizione all’utilizzo di mezzi di movimentazione e sollevamento

Attitudine al lavoro in squadra

Flessibilità e disponibilità al lavoro su turni

Appartenenza alle categorie protette L.68/99 (invalidità civile o da lavoro)