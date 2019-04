Il Pmi day si racconta per presentarsi ai giovani

Si tratta dell’evento conclusivo del Progetto “PMI DAY” che viene organizzato a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria e si svolge nell’ambito della Settimana della Cultura d’impresa promossa dalla Commissione europea, con l’obiettivo di rafforzare la percezione del ruolo sociale dell’impresa, mostrando la passione e le competenze che appartengono al mondo produttivo e portando oltre i cancelli delle aziende i valori della cultura imprenditoriale.

L’obiettivo è informare i giovani sul contributo che l’industria dà alla qualità della vita per consentire di integrare lo studio teorico con la realtà produttiva in modo che i giovani studenti possano capire quali sono le figure professionali di cui il mondo del lavoro ha bisogno e, magari, scegliere un percorso formativo che vada in questa direzione.

La nona edizione del PMI DAY, tenutasi il 16 novembre 2018, ha visto coinvolte 25 imprese valdostane, ben undici in più rispetto alla precedente edizione, e oltre 1.100 ragazzi di 13 Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado. In rapporto alla dimensione territoriale la nostra Associazione è risultata la prima in classifica, a livello nazionale, in termini di partecipazione.

Il programma del 16 aprile p.v. prevede i saluti con l’apertura dei lavori, alle ore 9,30, del Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta, Edy Incoletti, con il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Giancarlo Giachino, a seguire gli interventi di Tiziano Maino, Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale PMI DAY – Coordinatore Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e degli Assessori Chantal Certan, Luigi Bertschy, Renzo Testolin e, infine, del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Antonio Fosson.