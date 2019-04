Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Rodoz (Montjovet)

Pur partendo dal fondovalle questa breve escursione risale un vallone particolarmente aspro e selvaggio.

La salita è ripida ma il sentiero agevole, un quarto d'ora prima di raggiungere il villaggio sono visibili alcune incisioni rupestri.

Il villaggio di Rodoz è un piccolo raggruppamento di case con relativa chiesetta che riporta indietro nel tempo.

Il borgo di Montjovet che si attraversa all'inizio, ha alcuni fabbricati di indubbio valore.

E' possibile da Rodoz attraversare a Gettaz e scendere da quel versante.

https://www.montagnavda.it/immagini-escursioni-gite/rodoz/47