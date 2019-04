Più prvenzione e sostegno scolastico, verso modifiche a Legge regionale sui giovani

Modificare la legge regionale in materia di politiche a favore dei giovani, soprattutto mirando a iniziative di sostegno scolastico e prevenzione dei diversi rischi ai quali sono sottoposti gli adolescenti.

Su questo si sono focalizzati ieri i lavori della quinta Commissione consiliare regionale 'Servizi sociali', presieduta da Luca Bianchi (Uv): E' stata letta la relazione dell'assessore all'Istruzione, Chantal Certan, in merito al Piano regionale giovani 2016-2018 i cui risultati evidenzierebbero la necessità di un migliore approccio alle diverse problematiche.

I Commissari hanno interpellato l'assessore sul nuovo Piano che il Consiglio Valle sarà chiamato ad approvare per il periodo 2019-2021 e in merito saranno avviati a breve alcuni approfondimenti volti ad un'eventuale modifica della legge. La Commissione, come spiega il Presidente, ha poi deliberato una serie di audizioni all'assessore alla Sanità e politiche sociali su alcune tematiche discusse in Aula consiliare: l'adozione di provvedimenti per prevenire e contrastare l'uso della cannabis light e il servizio trasporti disabili, quest'ultimo punto da esaminare congiuntamente alla quarta Commissione consiliare.