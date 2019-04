Nouvelle marque pour la Foire de Saint-Ours

A été presentée à l'Auditorium Renato Callisto Arnod de l'Institut de musique de la Vallée d'Aoste -Tour du Baillage à Aoste, par les neuf graphistes valdôtains qui

l'ont réalisée, la nouvelle marque de la Foire de Saint-Ours.



La millénaire foire a toujours représenté, à la fois, l'un des moments les plus évocateurs, représentatifs parmi ceux qui valorisent la culture, la tradition et le savoir-faire de la Vallée d'Aoste et de ses habitants.

La marque sera en mesure de valoriser l'événement dans son ensemble, ainsi que les artisans et leurs œuvres présentés lors de l'événement historique des 30 et 31 janvier de chaque année; transmettra, de manière claire et reconnaissable, la valeur et la richesse de la Foire et représentera la 'Millénaire' sous toutes ses formes et dans toutes les occasions.