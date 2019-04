Assessore Bertschy, 'Regione e imprese unite per lo sviluppo'

"Occorre al più presto uscire dalla logica secondo la quale il Palazzo resta chiuso alle istanze dell'economia privata, noi ci vogliamo e dobbiamo mettere umiltà e tanta disponibilità ma c'è bisogno di vari interlocutori per costruire assieme percorsi di sviluppo e trovare risposte". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Politiche del lavoro, Luigi Bertschy, aprendo i lavori per la redazione del nuovo Piano per le politiche del lavoro 2020-2022.

"La nostra volontà - ha aggiunto - è di partire da questa situazione per costruire qualcosa di utile, ragionando in maniera concertata e partecipata per costruire un Piano. Il lavoro è patrimonio della comunità, attraverso il lavoro si costruisce lo sviluppo e dignità delle persone".

Secondo l'assessore "è necessario programmare attraverso un Piano per superare questa fase, ci vuole organizzazione; il Piano deve saper affrontare le criticità immediate, guardare a medio termine a come risolverle e costruire nel lungo periodo le strategie opportune. Deve avere un'ampia visione strategica. Avrà durata triennale, ma con verifica annuale su dati precisi".