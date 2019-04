Fai.D.A.te: Rottamazione ter

Il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha lanciato il servizio “Fai D.A. te” che consente di rottamare le cartelle on-line, senza recarsi allo sportello. Lo annuncia Fiscopiu.it, che presenta la nuova versione del servizio telematico per computer, smartphone o tablet. Caricando la pagina, si trova la domanda di adesione alla rottamazione ter.

Niente più pin e password I contribuenti potranno operare in autonomia direttamente dall’area libera del portale dell’Agenzia della Riscossione (senza pin e password, ma trasmettendo la documentazione di riconoscimento) e per inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata c’è tempo sono al 30 aprile 2019.

I dati richiesti

I dati richiesti ancora, invece, sono quelli anagrafici, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Bisogna poi inserire i riferimenti delle cartelle o degli avvisi che si vogliono definire in modo agevolato e allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante).

I pagamenti

Infine, come ultimo passaggio dopo aver visionato il riepilogo dei dati, il contribuente deve indicare se intende pagare in un’unica soluzione oppure in massimo 5 anni con 18 rate, le prime due in scadenza nel 2019 (nei mesi di luglio e novembre) e quattro (febbraio, maggio, luglio e novembre) dal 2020 al 2023.