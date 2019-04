Courmayeur: Uno spazio dedicato alle associazioni culturali e di volontariato

“Grazie all’emendamento da me presentato e modificato in accordo con la maggioranza consiliare” dichiara Alberto Vaglio “nel 2019 si avvierà un’analisi sulle necessità di spazi da dedicare alle Associazioni culturali e di volontariato. Un primo passo per prevedere di assegnare spazi idonei alle Associazioni che portano avanti con dedizione la loro attività di volontariato a favore del paese.”

Sempre nella stessa seduta consiliare il Consigliere Alberto Vaglioha votato contro la delibera di approvazione delle nuove tariffe per la TARI, che, secondo Vaglio, "registra aumenti ingiustificati rispetto al 2018. Dico ingiustificati in quanto, a fronte delle mie richieste di spiegazione, la maggioranza non è stata in grado di motivare il fatto che, sulla base dei conti presentati dall’Unitè des Communes, i costi di raccolta rifiuti aumentano in maniera rilevante prevalentemente per il Comune di Courmayeur e non anche per gli altri Comuni della Valdigne".

Vaglio ha poi chiesto spiegazioni in merito al rischio che l'aumento delle tariffe per la TARI, sia inefficace visto che è adottata oltre il termine di legge previsto per l’approvazione del bilancio (31/03/2019). In questo senso vi è anche una recente sentenza del Consiglio di Stato. "Mi aspettavo - sottolinea il Consigliere - che questa problematica fosse conosciuta dall'Amministrazione e fosse stata approfondita, invece mi sono accorto dalle non risposte che la maggioranza ancora una volta si è fatta trovare impreparata e nessuna reale spiegazione è stata fornita. Il Servizio di raccolta rifiuti va pagato e il suo costo deve essere coperto, ma se si applicano aumenti ai cittadini almeno si dovrebbe essere in grado di motivarli.”