Aosta: Ancora troppe vie al buio; il sindaco, 'ci stiamo lavorando'

Black out in una via di Aosta (immagine di archivio)

Via delle Regioni, sottopasso pedonale in via Parigi, strada in regione Saraillon, via Mont Velan, via Mont Gélé. Sono alcune delle zone di Aosta segnalate dai residenti all'Amministrazione cittadina perchè da mesi l'illuminazione pubblica soffre di un prolungato black-out. Luci stradali e lampioni spenti, quindi minor sicurezza e molti disagi soprattutto per anziani e donne che vivono sole.

"Siamo a conoscenza delle diverse criticità sull’impianto di illuminazione - spiega il sindaco, Fulvio Centoz, e stiamo cercando anche in questo caso di intervenire. Le tempistiche sono più lunghe perché appunto sono problemi più strutturali delle linee elettriche che necessitano di progettazione e realizzazione. Sono interventi di manutenzione straordinaria".

Nei prossimi giorni dovrebbero concludersi interventi di ripristino completo dell'illuminazione pubblica in via Mont Velan.