Voyage de la mémoire, étudiants valdôtains à Cracovie

D'aujourd'hui jusqu'au 15 avril, 38 étudiants valdôtains, lauréats du concours 'L'Europe de demain - Au-delà des frontières' participeront au voyage de la mémoire 2019. L'initiative, organisée par la présidence de la Région autonome Vallée d'Aoste, par la présidence du Conseil de la Vallée et par l'assessorat de l'éducation, de la recherche et des politiques de la jeunesse, en collaboration avec l'Institut historique de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d 'Aoste fait partie des activités de promotion auprès des jeunes générations des idéaux de liberté et de démocratie et de la valeur de la mémoire.



Jeudi 11 avril, les étudiants seront rejoints à Cracovie par l'assesseur à l'éducation, université, recherche et politiques de la jeunesse, par l'assesseur à la santé et politiques sociales et par une délégation de conseillers régionaux.



Le vendredi 12 avril, le programme comprend une visite guidée du quartier juif, de l'ancien ghetto juif de Cracovie et du centre-ville historique, tandis que le samedi 13 avril, est prévue une visite guidée du mémorial d'Auschwitz et de Birkenau.