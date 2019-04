Confidi agricoltori dona un defibrillatore pubblico alla Regione Borgnalle

In regione Borgnalle, nel centro direzionale Miroir, è stato sistemato un Defibrillatore Automatico Esterno. Si trova nell’androne nel numero civico 10 L, nei pressi dell’entrata del Bar du Miroir.

L’iniziativa è del Consorzio Garanzia Fidi tra Agricoltori della Valle d’Aosta che ha voluto donare tale apparecchiatura salvavita ai numerosissimi Enti, Uffici, Attività Commerciali, Artigianali e ai Professionisti del complesso Miroir, ma anche, naturalmente, a disposizione dell’altissima utenza che frequenta le varie attività imprenditoriali che occupano gli stabili che compongono il complesso di Borgnalle.

“ Abbiamo voluto intraprendere questa iniziativa – ha commentato il Presidente della Confidi Agricoltori Giuseppe Balicco – perché ci sembrava utile e importante, la zona è molto frequentata e non ci risulta che, nelle vicinanze, ci fosse tale strumentazione che, grazie alla sensibilità comune, si sta diffondendo sempre più sul territorio. Abbiamo affrontato volentieri il costo rinunciando ad altre iniziative”. “Desidero ringraziare per la consulenza il Dr. Ciancamerla” e la sua Associazione, Les Amis du Coeur”, - conclude Balicco – e il Condominio Miroir che si è assunto, per il futuro, le spese di gestione e manutenzione”

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata e sono già 25 i candidati che si sono iscritti al corso di formazione per l’utilizzazione del defibrillatore. La conoscenza diffusa delle elementari manovre salvavita, compreso l'utilizzo del Dae, può avere un impatto positivo non solo sulla sicurezza dei lavoratori, ma anche sulla società in generale riducendo gli esiti negativi di numerosi eventi cardiaci.

In Italia ogni anno si registrano circa 60mila decessi per morte cardiaca improvvisa, la maggior parte dei quali sono provocati dalla fibrillazione ventricolare, una grave aritmia cardiaca che si risolve solo applicando una scarica elettrica al cuore. Alcune morti sono inevitabili, ma in molti casi applicare subito il defibrillatore può salvare la vita.