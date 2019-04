Prima audizione in Commissione sulla bozza di Piano regionale dei trasporti

La quarta Commissione "Sviluppo economico", riunita nel pomeriggio di oggi, martedì 9 aprile 2019, ha sentito l'Assessore regionale agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti sulla bozza di Piano regionale dei trasporti.

Per il Presidente della Commissione, Jean Barocco, precisa che si tratta "di una prima audizione per prendere conoscenza di questo importante documento di programmazione dei trasporti finalizzato ad addivenire ad una strategia regionale di politica trasportistica che caratterizzerà il decennio 2020-2030".

A breve partirà anche una consultazione, prevista per legge, di tutti i portatori di interesse, che potranno far pervenire all'Assessorato le proprie osservazioni.

Per il Presidente Barocco "la politica dovrà, una volta raccolte queste proposte, compiere le scelte definitive e di strategia, anche in relazione alle risorse disponibili, oltre che avviare con lo Stato le interlocuzioni necessarie per reperire i finanziamenti per le reti di competenza statale. L'Assessore - conclude Barocco - si è dimostrato disponibile a raccogliere suggerimenti da parte dei Commissari"