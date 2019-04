ELEZIONI EUROPEE: COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA PCI; RACCOLTA FIRME

E’ iniziata l’ultima settimana della raccolta firme per la presentazione della lista alle elezioni europee. Manca solo la vostra firma...vi aspettiamo! Ci potete trovare ad Aosta in queste date: • Martedi 9 Aprile al Mercato in via Vevey angolo via Torino dalle 10 alle 13.30 • Sabato 13 Aprile in place des Franchises dalle 16 alle 19.30 Vi ricordiamo che fino a venerdì 12 Aprile è inoltre possibile firmare la lista presso gli uffici comunali di: • Aosta • Courmayeur • Prés-Saint-Didier • Morgex • Villeneuve • Sarre • Aymavilles • Jovencan • Gressan • Charvensod • Pollein • Saint-Christophe • Nus • Quart • Fénis • Saint-Vincent • Verrès • Donnas • Pont-Saint-Martin

UNA FIRMA PER INIZIARE, POI UN VOTO PER CAMBIARE!