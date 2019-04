Elections Europėenes: Satisfaction Autonomie 4.0 pour projet forces autonomistes

Autonomie 4.0 exprime grande satisfaction pour l'aboutissement du projet de candidature commune aux élections européennes des principales forces autonomistes.

Elle souhaite la poursuite de cet engagement avec une campagne électorale déterminée, qui puisse permettre de soutenir activement les grands enjeux des communautés alpines dans la construction européenne mais aussi de poursuivre la réalisation d'un ambitieux projet commun.

A cet égard, Autonomie 4.0 regarde avec énormément d'intérêt la phase constituante et préparatoire d'un congrès unitaire annoncé pour le mois d'octobre prochain auquel on souhaite voir la participation paritaire de tous les Mouvements aujourd'hui engagés et de tout sujet authentiquement autonomiste et fédéraliste pour travailler pour le futur de la Vallée d'Aoste.