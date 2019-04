PAPA: Cuori aperti per accogliere

Non è Dio che fa le differenze, sono gli uomini a farle, sia con sistemi economici ingiusti sia vendendo le armi: se ci sono le guerre nel mondo è perché qualcuno vende le armi. È questa una delle sottolineature più significative contenute nel discorso rivolto da Papa Francesco ai docenti, gli alunni e le famiglie del Collegio San Carlo di Milano, ricevuti nella tarda mattinata di sabato 6 aprile in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’istituzione educativa ambrosiana.

Problemi, quelli affrontati dal Pontefice, che non riguardano solo paesi lontani devastati dalla guerra, come la Siria, lo Yemen o l’Afghanistan, ma anche le aule scolastiche italiane, quando si pratica il bullismo o si tende a fare delle differenze nei confronti di chi ha meno. Nel 1869 erano solo 7 gli studenti nell’istituto di corso Magenta.

Oggi sono circa 1.950, impegnati anche in gesti concreti di solidarietà: come testimoniato con la consegna da parte dei bambini della prima Comunione e dei ragazzi della Cresima di un’offerta per i poveri e la presentazione di un progetto a sostegno dell’Iraq, consistente nella ricostruzione di una scuola a Qaraqosh, nella tormentata Piana di Ninive. Ma l’udienza è state soprattutto un momento di dialogo con Francesco, che dopo il saluto di rettore, ha risposto alle domande rivoltegli da uno studente diciottenne prossimo alla maturità, da una docente del liceo classico, da un’allieva di seconda media, da un’insegnante di sostegno e da una mamma, presidente del Consiglio di istituto.

Quattro testimonianze con altrettanti interrogativi scaturiti dalle esperienze maturate all’interno del Collegio e dalle ripercussione che esse hanno nel vissuto quotidiano. Da queste il Pontefice ha tratto spunto per una riflessione sul fatto che Dio non fa preferenze di persone, sulle sofferenze dell’umanità, sulla cultura dell’incontro con l’altro e del dialogo, che non può prescindere dalla consapevolezza di sé stessi e della propria storia, in una società — quella occidentale — caratterizzata dalla tirannia dell’indifferentismo e del relativismo. Dal Papa è giunto un forte appello affinché non prevalgano derive integraliste, fondamentaliste e settarie.

E ancora, Francesco ha insistito sulla necessità di guardare lo straniero come soggetto da ascoltare, considerare e apprezzare. C’è bisogno di cuori aperti per accogliere e chi ha il cuore razzista si converta, ha raccomandato Francesco, rimarcando che anche Gesù è stato migrante e la stessa Europa è stata fatta da migranti. Infine l’ultima parte del dialogo è stata dedicata alla impegnativa missione dell’insegnante e del genitore, entrambi educatori, in cui elementi decisivi sono la testimonianza, l’amorevolezza, la pazienza e la capacità di confronto.