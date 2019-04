C. Marzi (Stella Alpina), 'autonomismo per tornare all'Europa dei padri fondatori'

"A chiede a noi Autonomisti a quale modello di Europa ci rifacciamo, occorrerebbe forse rispondere che bisogna davvero tornare alle radici del pensiero di chi l'aveva pensata, l'Europa unita". Così Carlo Marzi, segretario di Stella Alpina e assessore alle Finanze del Comune di Aosta, interviene nel dibattito in corso sulle elezioni europee e sulla necessità di una 'Rifondazione autonomista in Valle.

"L'Europa dei padri fondatori non doveva essere quella che adesso tutti noi vediamo. Io sono un Popolare Democratico convinto e quando si parla di Europa a me vengono in mente due francesi, un tedesco e un italiano: Schuman, Monnet, Adenauer e De Gasperi, quattro tra i padri fondatori dell'Unione Europea".

Marzi sottolinea che "in questi giorni la tematica delle elezioni europee è calda e quindi ci si confronta, si discute, si dibatte... ecco allora che arrivano gli spunti per ribadire e ricordare anche le cose che si danno per scontate, ad esempio l'articolo 1 dello statuto di Stella Alpina: 'Movimento politico, autonomista e federalista, la Stella Alpina ha per finalità la tutela e il rafforzamento dell’Autonomia speciale valdostana, nel contesto di uno Stato Italiano unitario e federale e nella prospettiva di una vera Europa dei popoli in cui trovino particolare sostegno le minoranze etnico-linguistiche. Tale obiettivo primario potrà essere conseguito anche attraverso un patto federativo con altri movimenti locali, nazionali e sovranazionali che abbiano quale scopo il raggiungimento dell’Autonomia dei popoli attraverso il federalismo'".

Alla luce della situazione attuale, per Marzi "chi, 20 anni fa, ha scritto questi passaggi, sapeva cosa scriveva. Dunque invochiamo il riconoscimento giuridico delle classi, l'autonomia comunale, la riforma degli Enti Provinciali e il più largo decentramento nelle unità regionali."