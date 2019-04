TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 6 aprile

ore 21.15, a Morgex, all'auditorium, spettacolo "Almost, Maine" della Compagnia Indipendente dei Giovani Umbri di Perugia, nell'ambito della rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle.

Domenica 7 aprile

ore 10, a Manta (Cuneo), nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, il Consigliere segretario Luigi Vesan partecipa all'inaugurazione della Mostra "Alpi dell'Arte-Racines".

ore 18, a Morgex, all'auditorium, replica dello spettacolo "Almost, Maine" della Compagnia Indipendente dei Giovani Umbri di Perugia, nell'ambito della rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle.

Lunedì 8 aprile

ore 8.30, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", per trattare il Piano pluriennale 2019-2021 per lo sviluppo del sistema informativo regionale, di cui alla legge regionale n. 16/1996 (attuazione delle linee guida per l'agenda digitale in Valle d'Aosta), nonché in sede consultiva il Programma operativo strategico triennale (POST) e il Piano esecutivo annuale (PEA) di INVA Spa. Successivamente, i Commissari seguiranno l'illustrazione, da parte del Presidente della Regione, del testo relativo alle nuove modalità per la concessione e l'utilizzo della Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale per manifestazioni pubbliche. Infine, esamineranno cinque relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta inerenti a: rendiconto generale e bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2017; gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dal 1° gennaio 2017 al 25 giugno 2018 e tecniche di quantificazione degli oneri; controllo sulla legittimità della gestione della Società di Servizi Valle d'Aosta Spa per il periodo 2013-2017, con specifico riferimento ai contratti di servizio stipulati con la Regione; gestione del Servizio sanitario della Regione, esercizio 2017.

ore 15, visita all'Aula consiliare della classe 1aD indirizzo tecnico turistico dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

Martedì 9 aprile

ore 15, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico" per audire l'Assessore regionale agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti sulla bozza di Piano regionale dei trasporti e per nominare il relatore della proposta di legge di modifica alla normativa n. 11/1996 recante disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

ore 17, ad Aosta, nella sala parrocchiale della Chiesa di Saint-Martin-de-Corléans, il Presidente dell'Assemblea valdostana interviene alla presentazione del libro "Ho avuto una vita bellissima" di Don Luigi Maquignaz, a cura di Giacomo Sado. Sono presenti anche il Vicepresidente Luca Distort e il Consigliere Segretario Claudio Restano.

Mercoledì 10 aprile

ore 10.15, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali" per audire l'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili in merito alla relazione sul Piano regionale giovani 2016-2018.

ore 11.00, a Pollein, al centro polifunzionale Grand-Place, celebrazioni del 167° Anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Partecipano il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio Valle.

ore 14.30, convocazione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" per proseguire nell'analisi delle proposte di modifica della normativa regionale in materia di elezioni comunali.

ore 17.30, ad Aosta, alla Torre dei Balivi, presentazione del brand della Foire de Saint-Ours. È presente il Viepresidente Luca Distort. Giovedì 11 aprile § ore 9.00, visita all'Aula consiliare della classe quinta della Scuola primaria Variney di Gignod nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

ore 11.40, ad Aosta, nell'auditorium dell'Istituzione scolastica Regina Maria Adelaide, cerimonia di consegna della borsa di studio per la tesi di laurea sulla figura di Emilio Lussu, finanziata dal Consiglio regionale come previsto dalla convenzione stipulata con l'Università della Valle d'Aosta. A seguire, seminario sul tema "Emilio Lussu e l'attualità del federalismo". Sarà presente il Presidente del Consiglio Valle.

Venerdì 12 aprile

ore 9.30, visita all'Aula consiliare della classe quinta della Scuola primaria di Arvier, nonché delle quinte pluriclasse delle Scuole primarie di Avise, Valgrisenche e Valsavarenche nell'ambito del progetto Portes ouvertes. Da giovedì 11 a sabato 13 aprile § a Cracovia e al Memoriale di Auschwitz e di Birkenau, una delegazione del Consiglio Valle, composta dai Consiglieri Chiara Minelli, Patrizia Morelli, Luciano Mossa, Manuela Nasso e Luigi Vesan, prende parte al "Viaggio della memoria 2019" dei 38 studenti valdostani della scuola secondaria di secondo grado, vincitori del concorso "L’Europa di domani-Oltre i confini: dalle politiche fra gli Stati nazionali alla concezione e alla creazione dell’Unione Europea (1939-1957). Idee e progetti dalla Seconda Guerra Mondiale alla ricostruzione nel dopoguerra".

Sabato 13 aprile

ore 21.15, a Morgex, all'auditorium, spettacolo "Apnea. La più giovane delle Parche" della Compagnia Palinodie di Aosta, nell'ambito della rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle.

Domenica 14 aprile

ore 18, a Morgex, all'auditorium, replica dello spettacolo "Apnea. La più giovane delle Parche" della Compagnia Palinodie di Aosta, nell'ambito della rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle.