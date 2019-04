Elezioni Europee: Edda Crosa candidata Pd, forze autonomiste depositano logo

E' l'aostana Edda Crosa la candidata del Partito Democratico della Valle d'Aosta alle elezioni Europee per la lista Pd della circoscrizione del Nord-Ovest. "Donna della società civile - si legge in una nota - laureata in giurisprudenza, residente ad Aosta", Edda Crosa "in questi anni si è occupata di di economia, lavoro e formazione, Europa, trasporti, privacy". La direzione regionale del Partito Democratico VdA "nel solco di una più ampia partecipazione possibile a questo importante appuntamento elettorale, ha lavorato affinché anche le forze Autonomiste (Alpe, Epav, Stella Alpina, Uv e Uvp) possano essere presenti con una lista apparentata e autonoma schierata per l'europeismo".

E oggi, sabato 6 aprile, è stato depositato il logo della lista 'Autonomie per l'Europa' che raccoglie alcune delle succitate forze autonomiste e che si presenterà alle prossime elezioni europee. Il simbolo è tondo, con il blu come colore dominante, in due sfumature; il nome della lista è di colore bianco, posizionato nella parte alta ed è disposto a mezzaluna. Sempre a mezzaluna, nella parte bassa, sono riportati i simboli dei cinque movimenti. Al centro, di colore blu scuro, spicca il monte Cervino stilizzato, "a rappresentare, nella sua forma caratteristica e riconoscibile - si legge in un comunicato - le comunità dell'arco alpino, perfettamente integrate nel contesto europeo". "Sopra il monte Cervino, in un abbraccio simbolico e accogliente alle comunità alpine, sono visibili 7 delle 12 stelle gialle della bandiera europea". Il candidato più papabile al momento risulta Marco Gheller.