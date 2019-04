Le Gouvernement régional a approuvé vendredi 5 avril 2019, sur proposition de l’Assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l’Agriculture et aux Biens culturels, l’organisation des itinéraires de formation théorique et pratique pour experts en francoprovençal.

Le nombre de personnes déjà formées dans le cadre des itinéraires de formation théorique et pratique pour experts en francoprovençal, mais qui doivent encore obtenir la certification des compétences SMC2 et/ou SMC4, se révèle insuffisant par rapport aux exigences dérivant de la promotion du francoprovençal par le Bureau régional Ethnologie et Linguistique (BREL). À ce propos, il faut savoir que pour l’année scolaire 2018/2019, le parcours linguistique et culturel en francoprovençal, organisé dans le cadre du Concours scolaire de patois « Abbé Jean-Baptiste Cerlogne », n’a pu être assuré en raison du manque d’animateurs disponibles, à la déception générale des enseignants, désormais habitués à être soutenus par des experts dans leur travail de préparation du Concours.

La somme nécessaire pour l’organisation de cette initiative s’élève à 40 mille euros.

Pour l’Assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l’Agriculture et aux Biens culturels cette intervention vise, pour la prochaine année scolaire, à garantir le soutien en francoprovençal aux 222 enseignants des écoles maternelles, élémentaires et moyennes qui travaillent sur des projets de promotion de cette langue minoritaire. Au fil des ans, on a beaucoup œuvré en faveur du francoprovençal, à partir d’un concept partagé : le patois ne doit pas être le patrimoine de quelques-uns, mais doit être mis à la disposition de toute la communauté et notamment du monde de l’école. Ces cours de formation font partie du plan de relance du francoprovençal, qui est une partie fondamentale et indissociable du patrimoine linguistique et culturel de la Vallée d’Aoste.