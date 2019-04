Aosta: Ordinaria inciviltà al quartiere Cogne

Sacchi neri riempiti di cartongesso, evidentemente tolto da qualche alloggio e abbandonati nottetempo in un'area verde.

E' solo l'ultimo, in ordine di tempo, gesto di incivilità compiuto da anonimi (per ora) residenti del quartiere Cogne di Aosta, anticipato nei giorni precedenti da almeno quattro 'blitz' durante i quali qualcuno si è divertito a far scempio dei contenuti di una decina di cassonetti, azione vandalica vanificata dall'immediato intervento degli operatori ecologici della ditta Quendoz.

I volontari dell'associazione Quartiere Cogne onlus si danno da fare ormai quotidianamente per tenere pulite vie, piazze e aree verdi della zona ma, spiega la presidente, Rosalia Ventrini, 'non possiamo essere dappertutto. Occorre al più presto l'attivazione delle videocamere di sorveglianza assicurate dal sindaco Centoz". Nei giorni scorsi la Polizia locale ha effettuato alcuni sopralluoghi in spazi comuni dov'erano stati segnalate gravi irregolarità nel conferimento dei rifiuti.