Aosta: Da lunedi sera alle 4 di martedì senz'acqua Arpuilles e Entrebin

Dalle 19 di lunedì 8 aprile alle 4 di martedì 9 aprile verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile e di acqua calda sanitaria in alcune frazioni del capoluogo a causa di un intervento sulla condotta dell'acquedotto.Per il territorio di Aosta, in particolare, l’interruzione riguarderà le località di Arpuilles ed Entrebin."Per ovviare a tale inconveniente - si legge in una nota - il servizio Acquedotto attiverà diversi pompaggi dell’acqua dalle stazioni a valle che, unitamente al telecontrollo, consentiranno il sollevamento della portata idrica utile ad assicurare il livello minimo di servizio".L’inversione della direzione del flusso potrebbe comportare, però fenomeni di torbidità dell’acqua e/o di “acqua rossa” per i residui calcarei e ferruginosi. Simili fenomeni potrebbero verificarsi al termine dell’intervento sulla condotta eseguito dal personale dell’Unité des Communes Grand-Combin.