Eiger extrême Compétition et drame en face nord

L’Eiger et les récits de ses premières ascensions font partie du patrimoine de l’alpinisme. La face nord de l’Eiger, longtemps considérée comme la paroi la plus dangereuse des Alpes, a coûté la vie à de nombreux alpinistes.

De multiples récits ont été publiés pour raconter ces dramatiques épopées, mais jamais l’histoire de la Directissime n’avait été contée. Le récit Eiger extrême permet de découvrir par le détail ce qu’il s’est vraiment passé durant l’ouverture de cet itinéraire. Février 1966. Deux équipes arrivent au pied de la face nord de l’Eiger.

Leur objectif est ambitieux : ouvrir une voie directe dans cette paroi considérée comme la plus redoutable des Alpes. D’un côté une cordée américano-britannique menée par John Harlin, personnage aussi charismatique que controversé, de l’autre huit Allemands moins médiatiques. Pendant cinq semaines, les deux équipes rivaliseront pour vaincre cette paroi menaçante, qui va devenir la scène d’un drame. Une aventure riche en suspense et en émotion, où se mêlent volonté et fatalité, triomphe et tragédie.

Le jeune journaliste britannique Peter Gillman suivait alors cette folle équipée. Presque 50 ans plus tard, Gillman se souvient des événements dramatiques sur la face nord de l'Eiger et évalue leurs effets sur ceux qui y ont participé. Un homme est mort et d'autres ont été blessés de façon permanente par des gelures.

Pour Chris Bonington, cette voie à été une étape marquante de sa carrière, qui a contribué à asseoir sa réputation de premier alpiniste britannique. Ce fut une ascension épique aux conséquences profondes, évoquant un âge d'or de l'aventure et de l’alpinisme.

Prix : 22,50 €

Broché 14 x 20,5 cm

400 pages

Collection Récits

Disponible sur internet et en librairie à partir du 10 avril 2019

Les auteurs

Leni et Peter Gillman sont des écrivains et journalistes britaniques. Ils écrivent pour la presse nationale depuis plus de 40 ans. Récompensé par six fois par la Writers Outdoor Guild, Peter Gillman est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de la montagne.

Les Éditions du Mont-Blanc ont été créées en 2011. Leur siège social est situé aux Houches dans la vallée de Chamonix. Catherine Destivelle, icône de l’escalade et de l’alpinisme mondial, en assure aujourd’hui la direction.



Les Éditions du Mont-Blanc ont déjà publié de nombreux ouvrages regroupés en six collections :

Beaux livres, Récits, Romans, Mont-Blanc noir, Jeunesse et Manuels techniques. Des livres mêlant une ambition littéraire et esthétique, culturelle et historique, sportive, écologique, scientifique autant qu’imaginaire. Les Éditions du Mont-Blanc donnent à lire, à voir et à découvrir cette fascination merveilleuse, qui, toujours, nous porte plus haut...