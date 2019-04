'Casermetta' Col de la Seigne sur sites chinois

La 'Casermetta' au Col de La Seigne à Courmayeur circule sur des sites chinois. De plus en plus de voyageurs chinois choisissent le Tour du Mont-Blanc pour découvrir les merveilles de la nature alpine.



En naviguant parmi des sites chinois que s'occupent de randonnées, on découvre qu'il existe un nombre croissant de agences que s'occupent de la promotion de voyages sur le territoire de l'Espace Mont-Blanc et de carnets de voyage de personnes retournant en Chine pleines d'enthousiasme après avoir parcouru les sentiers qui se déroulent au pied du Mont Blanc.

Les montagnes et le territoire valdôtains commencent à être connus et appréciés même par ce genre nouveau de voyageurs qui c'est s'approcher au paysage alpin depuis quelques années.