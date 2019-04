Triplicati fondi per la concessione di contributi a consorzi miglioramento fondiario e irrigui

Su proposta dell’assessore al Turismo e Agricoltura, Laurent Vierin, la Giunta ha approvato l’aumento della dotazione finanziaria per la concessione di contributi ai consorzi di miglioramento fondiario e irrigui per la realizzazione di manutenzioni straordinarie.

In particolare, l’importo destinato passa da 400 mila a un milione 750 mila euro, ripartito sul triennio 2019/2021.

Per l’assessore Vierin questa azione si inserisce nell’obiettivo di "rilanciare i consorzi di miglioramento fondiario, fondamentali per la tutela del territorio, che negli ultimi anni sono stati penalizzati e che oggi è necessario incoraggiare attraverso semplificazioni, dotazioni finanziarie e una nuova prospettiva di piano di sviluppo sul territorio". L’attività di manutenzione e di intervento "costituisce il presupposto per assicurare il regolare svolgimento dell’attività agricola, garantendo la stabilità idrogeologica dei terreni e dell’ambiente, con evidenti ricadute positive in termini di sicurezza per gli stessi agricoltori, per gli animali e per le strutture".