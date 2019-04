Maison&Loisir torna in Valle ed è 'Finalmente a casa'

Torna in Valle da mercoledì 24 a domenica 28 aprile, all'Area Espace Aosta di via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 'Maison&loisir', il Salone dell'Abitare giunto quest'anno all'ottava edizione.

Negli oltre 8mila metri quadrati di esposizione, all'insegna dello slogan 'Finalmente a casa', sono presenti 249 stand di prodotti e servizi per la casa, oltre a conferenze, seminari per la formazione professionale, laboratori e spettacoli.

I settori espositivi sono sei, con il necessario per ristrutturare e rinnovare la propria abitazione: «Home», dedicato a progettazione architettonica, costruzioni, interior design, arredamento e finiture; «Art&Craft» per le creazioni esclusive e l'artigianato d'eccellenza; «Tech», con impianti idraulici ed elettrici, riscaldamento e raffrescamento, domotica ed elettronica; «Wellness» per tempo libero, bricolage, arredo esterno e benessere; «Wedding», uno spazio interamente riservato agli sposi; «Oltre la fiera», con un programma di 136 eventi tra convegni, dimostrazioni, concerti, cabaret e iniziative di solidarietà.

L'area «Passato Presente Futuro» riprende il tema centrale della comunicazione di questa edizione, ovvero la tecnologia, con Pepper, il robot umanoide che interagisce con le persone e si mette in posa per un «selfie», le esperienze di realtà virtuale con visore e pedana (biglietto 10 euro), la realtà aumentata, la mostra «Programma Apollo: 5 passi verso la Luna e oltre», organizzata in collaborazione con Asitaf (associazione italiana di Astrofilatelia) e i laboratori di robotica educativa «Robottiamo insieme» della biblioteca comunale di Saint-Vincent.

Numerose sono le conferenze in programma, tra le quali:

la tavola rotonda «La città del bene comune» organizzata da Aosta Future Camp (venerdì 26); «Il design delle case di montagna. Esperienze contemporanee di design per l'abitare in Valle d'Aosta» dell'Ordine degli architetti della Valle d'Aosta, con la partecipazione di Claudio Germak, professore di Disegno industriale al Politecnico di Torino (mercoledì 24);

l'intervento dell'architetto Alberto Apostoli su «Il ciclo delle stagioni: nuove architetture per una nuova visione del paesaggio», a cura di Adava, associazione degli albergatori della Valle d'Aosta (mercoledì 24);

«Come rilanciare l'economia di un territorio attraverso il recupero immobiliare: tre possibili sfide per la Valle d'Aosta», a cura di Vallée d'Aoste Structure (venerdì 26);

gli incontri della Chambre Valdôtaine sui servizi digitali del sistema camerale; il confronto pubblico sulla nuova normativa per i domini collettivi organizzato dal Consiglio notarile di Aosta (mercoledì 24);

l'evento su architettura olistica e bioarchitettura in ambito scolastico a cura di L'Agrou e Inbar (sabato 27);

Legambiente presenta la mostra MaINN sull'edilizia sostenibile.Lo sportello delle consulenze gratuite, in collaborazione con associazioni e professionisti, approfondisce aspetti fiscali, contratti di locazione, progettazione d'interni, abbattimento barriere architettoniche, installazione di stufe e caminetti, geotermia. I laboratori propongono esperienze con porcellana, pittura a pastello e acquerelli.

Gli eventi sul benessere comprendono incontri su bellezza, salute, omeopatia, nutrigenomica, fitness. Le scuole partecipano al concorso «Ecole&loisir finalmente a casa: sostenibilità e tecnologia» con progetti su condizioni climatiche, mobilità, sistemi digitali e con originali creazioni artistiche; i visitatori possono inoltre votare il proprio stand preferito e quello che meglio esprime i temi della sostenibilità e della tecnologia.

Il cartellone degli spettacoli serali (sempre alle ore 21.30) si apre, mercoledì 24, con «L'Arca di Noè», lavoro di Gaetano Lo Presti, Bobo Pernettaz, Lorenzo Tagliaferro tra teatro, canzone e cantastorie; giovedì 25 arriva la comicità di Max Pisu; venerdì 26 tocca alla musica dei Magasin Du Café; sabato 27 aprile si tiene il concerto dell'Ensemble Artistique de Bolomakoté per il «progettoaniké» in Burkina Faso.

Nel pomeriggio di giovedì 25 aprile, alle ore 15.30, musiche e danze tradizionali della Valle d'Aosta nello spettacolo «Carillon des Traditions» del Groupe Folklorique Traditions Valdôtaines, mentre sabato 27 aprile alle ore 17 si esibiscono le Orchestre Suzuki. Domenica 28 aprile si svolge il gala di kick-boxing «Praetoria Fight Night», con le esibizioni dei dilettanti dalle ore 14 alle ore 17 e, dalle ore 19.30, nove incontri tra professionisti di alto livello.

L'Arena del Gusto propone i piatti della tradizione valdostana, lo street food, degustazioni di birre artigianali e le bancarelle con i sapori d'Italia.Maison&loisir è un evento organizzato da Projexpo, società di allestimenti fieristici con sedi ad Aosta e Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo.