Inchiesta lettere garanzia, processo immediato per Augusto Rollandin

E' fissata per il prossimo 29 maggio la prima udienza del processo in cui il consigliere regionale Uv ed ex Presidente della Giunta Augusto Rollandin è imputato di abuso d'ufficio.

Accogliendo la richiesta del pm Luca Ceccanti, il gip di Aosta Giuseppe Colazingari ha infatti disposto il giudizio immediato per la vicenda riguardante le tre lettere di garanzia spedite nella primavera del 2014 dall'allora Governatore regionale a tre banche creditrici della Casinò de la Vallee spa per 19 milioni di euro (Bccv, Banca popolare di Sondrio e Banca Passadore ndr).

La procura sostiene che Rollandin non poteva legalmente farsi garante della Casa da gioco per conto della Regione. Entro 15 giorni dalla notifica, l'imputato può chiedere il dibattimento o un rito alternativo. La prescrizione del reato contestato scatta dopo sette anni e mezzo. "Valuterò con i miei avvocati come meglio agire - commenta Rollandin - ma posso dire che attendo il processo con la massima serenità e mi fa piacere che sia stato deciso il giudizio immediato; inutile trascinare oltre questa vicenda".