A Verres la nuova sede di Savoir&Faire VdA a tutela degli anziani in bassa Valle

Ha preso vita giovedì 4 aprile a Verrès un nuovo punto di accoglienza di Savoir&FaireVd’A, associazione degli Assistenti Personali e degli Operatori Socio Sanitari della Valle d’Aosta presieduta da Stefano Ghidoni.

La sede centrale di Saint-Christophe era diventata insufficiente a soddisfare la necessità di avere un luogo di riferimento più comodo per chi risiede nella Media e Bassa Valle, sia già iscritto sia interessato a conoscere più approfonditamente le finalità e le attività dell’associazione.

S&FVdA ha superato i due anni di vita e proprio in questo periodo sta sviluppando il suo programma di iniziative, tanto nell’aggiornamento e nella preparazione ai concorsi degli Oss e degli Ap, quanto nel sostegno psicologico, senza trascurare la facilitazione nei contatti di lavoro presso le famiglie che ne facciano richiesta.

"In Associazione - spiega Ghidoni - è oggetto di studio il primo Codice di Comportamento degli Operatori di questo settore ed è in vista l’organizzazione di un convegno proprio sui principi etici necessari nel lavoro di assistenza e di aiuto. La cronaca ci riporta sempre più frequentemente notizie di maltrattamenti agli anziani. Sarà quindi prestigioso per i soci di Savoir&Faire VdA fregiarsi del Distintivo di Affidabilità Etica che starà a rappresentare l’attitudine, la competenza e la serietà professionali degli iscritti che usufruiranno regolarmente delle lezioni, della supervisione psicosociale e di tutti gli altri servizi disponibili per gli associati".

La sede di Verrès aprirà ogni giovedì dalle ore 17 alle 19 ed è ospitata presso il Centro di Assistenza Infermieristica Aequilibrium in Via Duca d’Aosta 66, di fronte al campo sportivo. L’ufficio di Saint-Christophe in Rue de la Maladière 58, è aperto il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle 18. Altre informazioni allo 0165-170300, sul sito www.savoirefairevda.it e sulla pagina facebook.