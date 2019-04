Oggi giovedì 4 aprile saint Isidore

Stazioni Quaresimali-Itinerario battesimale verso la Veglia Pasquale

Tutti i mercoledì di Quaresima, h 18.00 Eucaristia presieduta dal Vescovo, segue Adorazione Eucaristica fino alle 20 con possibilità di celebrare il Sacramente della Confessione.

È possibile rinunciare al pasto serale e offrire l’equivalente in denaro, così come la colletta, per il Centro Accoglienza alla Vita della nostra diocesi.

mercoledì 10 aprile alle 18.00 presso la chiesa di Saint-Matin de Corleans

Via Crucis

Tutti i venerdì di quaresima in Cattedrale a partire da venerdì 08 marzo.

Vespri

Tutti i martedì di quaresima alle 18 a Santo Stefano.

Quaresima di fraternità

Durante la quaresima raccogliamo offerte per i missionari valdostani in servizio nel mondo. Potete lasciare al parroco o in chiesa una busta con scritto "Quaresima di fraternità".

Indicazioni sul digiuno e l’astinenza

Tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in modo speciale alla preghie-ra, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l’astinenza (dal canone 1249).

La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera. La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che sono da considerarsi particolarmente ricercati e costosi. Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore. L’astinenza deve essere osser-vata in tutti e singoli venerdì di Quaresima. Sono tenuti alla legge del digiuno tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato e alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto i 14 anni. Sono dispensate dagli obblighi le persone che hanno gravi problemi di salute.

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 4 aprile

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Seminario Maggiore - ore 20.45

Incontro in vista del cammino di discernimento

candidati al Diaconato permanente

Venerdì 5 aprile

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 20.45

Veglia di preghiera con i Giovani in preparazione alla Pasqua

Sabato 6 aprile

Vescovado - ore 11.00

Incontro con comunicandi e cresimandi di Antey-Saint-André e Torgnon

Chiesa parrocchiale di Gignod - ore 16.00

S. Cresime per le Parrocchie di Gignod, Excenex e Signayes

Domenica 7 aprile

Saint-Oyen, Château-Verdun e Monastero - ore 10.00

Incontro con gli Adulti battezzati negli ultimi dieci anni

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 16.30

S. Messa in suffragio di Madre Anna Maria Canopi

Lunedì 8-Mercoledì 10 aprile

Roma

Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 11 aprile

Cattedrale - ore 11.00

S. Messa per le Forze Armate in preparazione alla Santa Pasqua

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 12 aprile

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Casa Circondariale di Brissogne - ore 14.00 e ore 15.00

S. Messe in preparazione alla Santa Pasqua

Domenica 14 aprile

Chiesa di Santo Stefano - Cattedrale - ore 10.00

Processione e S. Messa della Domenica delle Palme e della Passione del Signore

La Salle - ore 15.00

Benedizione lavori di adeguamento della Casa Famiglia

•Le Messager Valdotain ricorda giovedì 4 aprile saint Isidore

La Chiesa onora Sant' Isidoro di Siviglia Vescovo e dottore della Chiesa

Ultimo dei Padri latini, Isidoro di Siviglia (560-636) fu molto letto nel Medioevo, soprattutto per le sue «Etimologie», un'utile "somma" della scienza antica. Fu però soprattutto un vescovo zelante preoccupato della maturazione culturale e morale del clero spagnolo. Per questo motivo fondò un collegio ecclesiastico, prototipo dei futuri seminari, dedicando molto spazio della sua laboriosa giornata all'istruzione dei candidati al sacerdozio. Dei suoi fratelli due furono vescovi e santi, Fulgenzio e Leandro, che fece da tutore a Isidoro, e una sorella, Fiorentina, fu religiosa e santa. Successe a Leandro nel governo episcopale della diocesi di Siviglia. Presiedette l'importante quarto concilio di Toledo (nel 633). Sapienza, mai disgiunta da profonda umiltà e carità, gli hanno meritato il titolo di «doctor egregius» e l'aureola di santo.

Il sole sorge alle ore 7,06 e tramonta alle ore 19,51.