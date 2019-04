Valanga sopra Cervinia, strade chiuse per precauzione

Una slavina di grandi dimensioni si è staccata la notte scorsa dagli strapiombi delle pendici delle Grandes Murailles, catena di 4000 metri che sovrasta Breuil Cervinia.

La valanga non ha coinvolto persone né abitazioni ma ha già scaricato parte della neve che si era formata nel corso dell'abbondante nevicata iniziata ieri pomeriggio. Questa mattina il terminal bus e la circonvallazione del Breuil sono stati chiusi alla circolazione stradale in via precauzionale dal sindaco di Valtournanche, Jean Antoine Maquignaz.

Il traffico è stato rallentato ma non è comunque andato in 'tilt' per la grande professionalità dimostrata dagli agenti della Polizia Locale chiamati ad affrontare l'emergenza viaria.