Arriva ad Aosta il tour Fnsi 'No Tagli No bavagli'

Fa tappa ad Aosta, lunedì prossimo, la mobilitazione 'No tagli No bavagli,' lanciata dalla Federazione nazionale della stampa italiana dopo il 28esimo Congresso della stampa italiana dello scorso febbraio.

Della campagna nazionale, partita il primo marzo da Perugia, e anche del percorso di ascolto e di consultazione che la Fnsi ha avviato in questi giorni in vista degli Stati generali dell’editoria parlerà Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana, lunedì 8 aprile, alle 20.30, in occasione dell'Assemblea annuale dell'Associazione stampa valdostana, convocata nella sede di via Piave 6, ad Aosta.

L'incontro dei giornalisti valdostani, al quale interverrà anche il presidente dell'Asva Benoît Girod, sarà inoltre l’occasione per discutere i temi riguardanti l'editoria locale, il lavoro giornalistico nella pubblica amministrazione e i rapporti tra informazione e istituzioni, oggetto negli ultimi mesi di un confronto tra Asva, Giunta regionale e Consiglio Valle.