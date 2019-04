La politica ha scoperto l’esistenza delle malattie rare

Ci voleva l'opposizione per sollecitare il Consiglio ad interessarsi delle malattie rare.

A partire dal prossimo anno anche la Valle d’Aosta celebrerà la Giornata delle Malattie Rare. E’ l’impegno che si è assunto il Consiglio Valle approvando all’unanimità una mozione di Lega e Mouv emendata dalla consigliera Daria Pulz.

Il Consiglio Valle, infatti, ha dato mandato alla Giunta di promuovere iniziative per celebrare il "Rare disease day", in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’esistenza delle malattie rare e al loro impatto sulla vita dei pazienti che ne sono affetti, creando il necessario coordinamento tra Assessorato competente, associazioni e portatori di interesse.

La mozione è stata illustrata dal Consigliere della Lega VdA Andrea Manfrin, che ha evidenziato come negli anni l’Amministrazione regionale non abbia organizzato alcun evento per celebrare questa giornata, nonostante, dai dati emersi dal 22° Convegno di Patologia immune e malattie orfane svoltosi a Torino nello scorso gennaio, in Piemonte e Valle d’Aosta quasi 40.000 persone siano affette da una o più malattie rare.