Gerandin (Mouv'), 'Costi e tempi certi per la realizzazione dell'UniVdA'

Scontro in Consiglio Valle sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della nuova Università della Valle d’Aosta. "I conti non tornano" ha detto in aula il consigliere di Mouv' Elso Gerandin, presentando un'interrogazione sul fatto che i costi e i lunghi tempi d'opera non sarebbero giustificati perchè "si tratta di un’opera importante ma non particolarmente impegnativa dal punto di vista dei lavori: non vi sono rocce da eliminare né scavi difficoltosi".

L’assessore alle Opere pubbliche, Stefano Borrello, ha replicato ricordando che "l’ultimazione dei lavori è prevista per il 18 giugno 2019, ma i tempi contrattuali potrebbero essere proprogati fino a dodici mesi".

"Assistiamo a continue richieste economiche da parte delle diverse ditte appaltanti, da tecnici e da progettisti - ha replicato Gerandin - vogliamo sapere quando potremo dire, finalmente, che la nuova sede dell'UniVdA è pronta".Secondo Borrello, le valutazioni su costi e tempi dei lavori attengono esclusivamente alla sfera decisionale della società incaricata Nuv; la Regione può solo concedere l'autorizzazione all’utilizzo delle somme disponibili. Attualmente stiamo valutando l’ammissibilità o meno delle richieste o meglio delle 'riserve' da parte delle ditte e dei progettisti, che ammontano a circa 10 milioni di euro".