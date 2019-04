Aosta: Elezioni europee, Comune organizza modalità di voto per disabili gravi

In vista delle Elezioni europee del 26 maggio, il Comune di Aosta sta organizzando le modalità di voto per gli elettori affetti da gravissime infermità e costretti a restare a casa perchè vincolati da apparecchiature elettromedicali.

La legge stabilisce che ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, gli elettori residenti debbano far pervenire al sindaco una dichiarazione nella quale venga attestata la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui si dimora in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, e quindi tra martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio prossimi.

La dichiarazione, in carta libera, dovrà riportare oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.Un modello della domanda è disponibile sul sito internet comunale (ww.comune.aosta.it) nella sezione Aree tematiche, percorso“Elezioni”, “Elezioni europee 2019”.

La dichiarazione deve, inoltre, essere corredata da certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale (e non dal proprio medico curante) in data anteriore al 45° giorno antecedente la votazione, e riportante l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla datadi rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Il certificato potrà, infine, attestare l’eventuale necessità del cosiddetto “accompagnatore” per l’esercizio del voto.Per quanto riguarda gli elettori residenti nel Comune di Aosta, la documentazione dovrà pervenire all’Ufficio elettorale ubicato nel Palazzo municipale in piazza Chanoux n.1 entro lunedì 6 maggio2019.

L’Ufficio elettorale è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (il lunedì, martedì e il giovedì anche dalle ore 14 alle ore 16.