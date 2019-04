Alessandro Rota Presidente Associazione L'Albero di Zaccheo

Quest’anno ricorrono 10 anni dalla costituzione dell’Associazione, pertanto verranno organizzate numerose iniziative per far conoscere gli obbiettivi, i progetti futuri oltre che le attività finora realizzate.

L'organizzazione è demendata al nuovo Consiglio direttivo eletto nel corso dell'Assembela svolta domenica scorsa che risulta così composto: Alessandro Rota (Presidente), Michela Colombarini (Vice Presidente), Marina Aiello, Sylvie Hugonin, Laura Marozzo, Francesco Sframeli e Dario Vitale.

L’Associazione, attiva dal 2007 ma riconosciuta formalmente nel 2009, lavora da tempo al Progetto Casa Zaccheo, con l’obiettivo di recuperare e rivalorizzare due edifici, siti nel comune di Aosta in località Plan d’Avie nei pressi di Arpuilles, da destinare ad attività di accoglienza, di svago, di riflessione a favore di famiglie, giovani, persone con disabilità e pellegrini della Via Francigena.

Per ulteriori informazioni, per consultare il calendario delle iniziative in programma e per sostenere il progetto Casa Zaccheo è possibile consultare il sito www.casazaccheo.it.