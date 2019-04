'Qui sommes-nous', un livre sur identité valdôtaine

La bibliothèque de Saint-Vincent accueille le vendredi 5 avril, à 21 heures, la présentation du livre de Simona D'Aogostino 'Qui sommes-nous' (End Edizioni), une oeuvre utile pour comprendre la construction de ''l'identité valdôtaine''. Quand naît-t-elle et pourquoi naît l'aspiration autonomiste de la Vallée d'Aoste qui se concrétisera avec le Statut spécial de 1948? Cet ouvrage a cherché des réponses, en partant de l'analyse de la réalisation de l'Unification de l'Italie jusqu'à la première période de l'après-guerre.



''Qui sommes-nous?'', se sont interrogés les rédacteurs de la Feuille d'Aoste en 1861, lorsque l'Unité de l'Italie a annulé les anciens États de Savoie et la Vallée d'Aoste est devenue l'extrême périphérie d'un État national. La question identitaire naquit de la relocalisation géopolitique de la Vallée d'Aoste. La région était autrefois au centre d'un ''Etat de frontière'', née dans le but de contrôler les cols alpins et progressivement déplacée vers la périphérie d'une nation moderne. L'autrice retrace une période de soixante ans cruciale dans l'histoire du Val d'Aoste, en essayant de trouver une réponse à des questions importantes non seulement pour l'histoire locale.