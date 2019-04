PAPA: Cristo vive

«Una lettera che richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazione»: è lo stesso Papa Francesco a sintetizzare così lo spirito dell’esortazione apostolica Christus vivit, che raccoglie i frutti del Sinodo dei vescovi svoltosi in Vaticano dal 3 al 28 ottobre dello scorso anno sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».

Suddiviso in nove capitoli, per un totale di 299 numeri, il documento — presentato martedì mattina, 2 aprile, nella Sala stampa della Santa Sede — è indirizzato alle nuove generazioni del mondo ma si rivolge «contemporaneamente a tutto il popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli». Perché, spiega il Pontefice, «essere giovani, più che un’età, è uno stato del cuore». E dunque anche «un’istituzione antica come la Chiesa» può «rinnovare il suo ardore spirituale e il suo vigore apostolico» alla scuola dei giovani, imparando da loro — in particolare dalla testimonianza di santi come Sebastiano, Francesco d’Assisi, Giovanna d’Arco, Andrew Phû Yên, Kateri Tekakwitha, Domenico Savio, Teresa del Gesù Bambino, Ceferino Namuncurá, Isidoro Bakanja, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Chiara Badano e Carlo Acutis — il segreto per «rimanere giovane».

Papa Francesco parte da un quadro realistico dell’attuale universo giovanile, con le sue specificità, i suoi drammi, le sue aspirazioni, e affronta perciò tematiche di stringente attualità, come guerra, violenza, sfruttamento, sessualità, nuove tecnologie, migrazioni, abusi sui minori. Ma lo fa con lo sguardo positivo di chi guarda al futuro con speranza, invitando i giovani a tener presente che «in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c’è una via d’uscita».

«Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia» esorta il Pontefice, che alle nuove generazioni del pianeta ripropone una triplice verità: «Dio ti ama», «Cristo ti salva», «Egli vive». Da qui muove la proposta di «percorsi di gioventù» che alimentino la fede e l’impegno per gli altri a partire dalla riscoperta delle proprie radici.

Un itinerario che per il Papa va percorso con il sostegno di una pastorale giovanile che sia sinodale, popolare, missionaria, in modo da aiutare i giovani a scoprire e maturare la loro vocazione attraverso il discernimento. Nella consapevolezza che «nulla è frutto di un caos senza senso, ma al contrario tutto può essere inserito in un cammino di risposta al Signore, che ha un progetto stupendo per noi».