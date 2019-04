Le Camere di Commercio AlpMed in assembela a Courmayeur

Les CCI Alpmed ai piedi del Monte Bianco perconfermare la collaborazione e pianificare le nuoveattivitàLe Camere di Commercio di Alpmed si sono riunite lunedì 1 aprile a Courmayeur per unincontro che ha voluto ulteriormente ribadire l’importanza della collaborazionetransfrontaliera e ha permesso di avviare la discussione in merito a nuove iniziative daportare avanti nell’ambito dell’Associazione.

“Riteniamo particolarmente significativo che la riunione si sia svolta in questo luogoestremamente simbolico, che da sempre rappresenta un punto di unione tra i nostridifferenti paesi - spiegano i membri di Alpmed – la collaborazione ed i buoni risultati chehanno fino ad ora caratterizzato l’azione della nostra associazione sono certamente dellebuone pratiche che dobbiamo in tutti i modi proseguire e rafforzare nonostante le difficoltàeconomiche che stiamo attraversando in entrambi i paesi ”.

Proprio per questo motivo al centro della riunione valdostana sono stati posti alcuniargomenti concreti attorno ai quali intavolare l’attività futura di Les CCI Alpmed. Tra i varitemi presi in esame alcune possibili sinergie da mettere in campo in ambito turistico pervalorizzare le peculiarità dei singoli territori, ma anche la possibilità di una partecipazionecomune ad eventi e fiere B2B e la predisposizione di progetti comuni in vista della futuraprogrammazione dei fondi europei.

“Quello turistico è certamente uno dei filoni sui quali abbiamo posto l’attenzione maggioreproprio per le possibili ricadute che può generare nei diversi territori - sottolineano ancorale Camere di Commercio di Alpmed – Non è però mancato il confronto anche su altretematiche che riteniamo particolarmente significative quali ad esempio i trasporti, laformazione e la valorizzazione delle eccellenze produttive delle nostre realtàimprenditoriali proprio al fine di favorire e sostenere la nascita di nuove e duraturesinergie”.

L’Associazione senza scopro di lucro Les CCI Alpmed Asbl, attualmente presieduta protempore da Nicola Rosset, Presidente della Chambre Valdôtaine, opera su di un territoriocomplessivo di oltre 142 mila Km quadrati e raggruppa oltre 2 milioni di imprese chegenerano un Pil complessivo di circa 550 miliardi di euro e circa 8 milioni di posti di lavoro.