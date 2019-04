C'è anche terra valdostana nella Casa di Coldiretti allestita a Vinitaly

Un ampio spazio innovativo con tutte le diverse terre delle Doc e Docg d’Italia - tra cui la Valle d’Aosta - dove scoprire le nuove tendenze, i primati, le sfide e le curiosità del vino Made in Italy, con mostre, incontri e degustazioni sarà aperto, a partire da domenica 7 aprile, per iniziativa della Coldiretti, nella fiera di Vinitaly a Verona.

Per la prima volta arriva al Vinitaly un padiglione nel verde, denominato Casa Coldiretti, per conoscere, vedere e toccare con mano i terreni dai diversi colori, origini, caratteristiche e consistenze che garantiscono ai vigneti quelle proprietà uniche ed irripetibili all’origine dei successi del vino tricolore. Per la Valle d’Aosta le terre selezionate sono quelle relative alla produzione del Blanc de Morgex et La Salle e del Torrette.

“Come Coldiretti Valle d’Aosta vogliamo valorizzare e dare sempre più attenzione a questo settore e ai suoi produttori che, con impegno e dedizione, sono riusciti negli anni a far crescere la coltivazione della vite in un territorio difficile come quello valdostano presentando sul mercato una gamma di vini sempre più ampia e qualificata.

Per questo motivo riteniamo importante garantire, al di là delle iniziative regionali, ulteriori spazi e visibilità al mondo vitivinicolo valdostano” dichiarano Alessio Nicoletta e Richard Lanièce, rispettivamente Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

Nei quattro giorni del Vinitaly si susseguiranno momenti dedicati ai nuovi trend del mondo del vino, dalla produzione ai consumi, con una particolare attenzione all’internazionalizzazione e alla sostenibilità ma anche curiosità con la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate.