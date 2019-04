Incidente aereo Torgnon, ipotesi errore umano

L'errore umano è una delle principali ipotesi al vaglio della procura di Aosta che indaga sull'incidente aereo di domenica scorsa a Torgnon, dove ha perso la vita l'ex campione di slittino e mountain bike Corrado Hérin. E' ritenuto meno probabile un guasto al velivolo, che era un biposto di ultima generazione.



Gli investigatori hanno appurato che l'utilizzo di questi ultraleggeri è sottoposto a una scarsa regolamentazione: dalla manutenzione al piano di volo fino alle zone di atterraggio.



"Non c'era segno di avaria al motore, nessun problema di alcun genere fino a quando, invertendo la rotta verso il centro valle, l'aereo è entrato in una vite irreversibile", aveva spiegato il passeggero sopravvissuto, Devis Blanchet.



Il nullaosta al funerale di Hérin è atteso in giornata, al termine dell'autopsia svolta dal medico legale Pasquale Beltempo. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dal pm Luca Ceccanti. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta tecnica.