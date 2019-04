Inchiesta appalti, tentata estorsione da 30.000 euro a sindaco di Valtournenche

Una telefonata da un numero anonimo, dall'altro capo del filo una voce sconosciuta con accento del Sud, che chiede soldi, tanti, in tono minaccioso. Un palese tentativo di estorsione subìto, la sera del 25 agosto 2018, dal sindaco di Valtournenche, Jean Antoine Maquignaz. In quei giorni, però, i carabinieri stanno ascoltando diverse utenze telefoniche nell'ambito dell'inchiesta 'Do ut des' su un presunto 'giro' di tangenti e corruzione nella Valtournenche, che tre mesi dopo porterà agli arresti del capo ufficio tecnico comunale, Fabio Chiavazza (nella foto mentre è accompagnato in procura dopo l'arresto) e di altri indagati. I militari ci mettono pochi giorni a venire a conoscenza della telefonata: immediatamente avvisano la procura di Aosta e viene aperto un fascicolo in carico al pm Francesco Pizzato. Il 12 settembre Maquignaz è convocato in procura per essere sentito come persona al corrente dei fatti.

"Confermo che nella serata del 25 agosto 2018 ho ricevuto una telefonata da un numero anonimo - si legge nel verbale di interrogatorio del sindaco di Valtournenche - nel corso della quale mi è stato chiesto il pagamento di una somma di denaro pari a 30.000 euro". Maquignaz precisa che il tono della telefonata "era minaccioso" e che "l'interlocutore aveva un forte accento del sud". L'uomo ha detto al sindaco di parlare per conto di una ditta che aveva costruito una stalla per un allevatore della vallata il quale doveva saldare il conto di 30.000 euro, cifra che, stando all'anonimo estorsore, lo stesso Maquignaz doveva all'allevatore. Quindi tanto valeva che il sindaco desse i soldi a loro. "Io ho risposto che non dovevo nessun soldo a (omissis) - ha messo nero su bianco Maquignaz - e che se anche glieli avessi dovuti non ero tenuto a parlare con loro di queste cose personali". Maquignaz e l'allevatore indicato dal suo anonimo interlocutore si conoscono e sono entrambi membri del comitato 'Associazione Bataille de Reines'; inoltre in passato il il sindaco aveva comprato alcune mucche dal suo conoscente; particolari evidentemente ben noti ai malviventi il cui emissario, ha precisato il sindaco al pm Pizzato "continuava a parlare molto male di (omissis) chiamandolo 'stronzo' e 'bastardo' perchè secondo lui gli doveva quei soldi". Dopo quella inquietante telefonata, Jean Antoine Maquignaz aveva subito contattato l'allevatore: "Lui era stranito - ha verbalizzato testualmente Maquignaz in sede di interrogatorio - e mi ha detto 'non scherzare, non dare a nessuno dei soldi'. Mi ha detto anche di non aver nessun lavoro con ditte del sud e che la stalla gliela aveva fatta un impresario di Courmayeur la cui moglie è di Torgnon. Il fatto che (omissis) mi abbia detto di non avere avuto impresari del sud per effettuare lavori e che non doveva soldi a nessuno mi ha fatto preoccupare ancora di più".

Particolare fondamentale, è questo l'interrogatorio, citato poi nell'ordinanza dell'inchiesta 'Do ut des' e parzialmente ripreso dalle cronache locali, in cui Maquignaz fa per la prima volta il nome di Fabio Chiavazza. "Dopo la telefonata mi sono chiesto cosa potessi aver fatto nella vita per avere fatto dei danni a qualcuno - si legge nel verbale di interrogatorio - e mi è venuto in mente che non ho riconfermato Chiavazza come capo ufficio tecnico. Su dui lui c'era un vociare non bello".

A quel punto, l'interrogatorio del pm Pizzato si interrompe e riprende quando nell'ufficio giunge il collega Ceccanti, titolare dell'inchiesta appalti. Ai due magistrati Jean Antoine Maquignaz esprime tutte le sue perplessità e i suoi timori su Chiavazza e sul suo modo di operare, al punto che, ammette, "in ufficio non ricevo più nessuno da solo...". Le indagini su questa 'costola' dell'inchiesta appalti sono ancora in corso in fascicolo 'modello 21' ovvero a carico di persone note.