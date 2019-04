Riunione maggioranza regionale, senza Presidenti e un consigliere, scoppia 'casus' politico

E' stata una riunione ìdi maggioranza 'a ranghi ridotti' a causare, questa mattina, un ritardo di oltre 45 minuti dell'inizio del Consiglio Valle. Mancavano il presidente della Giunta, il presidente del Consiglio Valle e un consigliere regionale.

La singolare circostanza non è passata inosservata e il 'casus' politico è stato sollevato in aula dal consigliere Elso Gerandin (Mouv'), che ha riportato quanto avvenuto prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea.

"Non mi sembra che sia un segnale di solidità della maggioranza ma di debolezza fare riunioni in cui c'è qualcuno gradito e qualche altro non gradito". La replica dell'assessore Luigi Bertschy: "La nostra è una maggioranza che dibatte, non vedo come gli altri potrebbero farne un'altra, sappiamo da settimane che da settembre si tornerà a parlare di elezioni ma screditare adesso le figure dei due Presidenti è scorretto".