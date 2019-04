Joel Farcoz vicepresidente Consiglio Valle al posto di Rollandin

Con 18 voti a favore su 35 consiglieri votanti Joel Farcoz (Union valdotaine) è stato eletto vicepresidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Sostituisce Augusto Rollandin (Uv), dimissionario dopo una condanna a quattro anni e sei mesi per corruzione. Il voto in aula è stato preceduto da un dibattito in cui quello dello stesso Rollandin è stato l'intervento più atteso.

"Vista la sentenza di primo grado - ha detto in Aula l'esponente unionista - credo di avere il diritto di difendermi. Ho rassegnato le dimissioni dalla vice presidenza dell'Assemblea in senso di rispetto verso quest'aula. Penso e spero di poter dimostrare la realtà dei fatti come non è stata vista e valutata. Ho sempre lavorato per sostenere questo governo con un programma in cui credo. Continuo a rispettare quest'aula, continuerò a lavorare nell'interesse generale come ho sempre fatto".

Sulla condanna a Rollandin, il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, ha spiegato che la Giunta si riserverà “di agire in sede civile e/o di effettuare segnalazione alla Corte dei Conti. Non abbiamo ancora letto la sentenza, l’avvocatura la sta studiando e poi ne parleremo”.