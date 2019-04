Cva, per la Commissione speciale 'norme di attuazione o subito quotazione in Borsa'

Dopo lunghe ore di audizioni, scontri e confronti, ha terminato i lavori la Commissione speciale sulla Cva presieduta dal consigliere regionale Alessandro Nogara (Uvp). Due risultano essere i possibili scenari "atti a soddisfare la necessità di garantire le migliori condizioni di operatività della Compagnia Valdostana delle Acque, a beneficio della comunità valdostana - si legge nella relazione finale - ovvero l'approvazione di apposite norme di attuazione oppure la quotazione di una parte delle azioni su un mercato regolamentato di Borsa italiana, fermo restando la proprietà della Regione sulla maggioranza del pacchetto azionario". La relazione è stata approvata all'unanimità dai consiglieri commissari con i gruppi di minoranza che non hanno però partecipato al voto.

"Senza entrare nel merito della decisione che spetterà al Consiglio Valle - si legge in una nota - la Commissione rileva come, a detta degli esperti, la percorribilità dell'opzione 'norme di attuazione', ai fini della valorizzazione sul mercato, possa presentare una maggiore aleatorietà nei tempi e negli esiti del percorso, rispetto alla linearità delle certezze, anche temporali, che caratterizzano l'iter di quotazione. Avrebbe, invece, diversa natura una norma di attuazione in materia di concessioni che sarebbe da perseguire a prescindere da ogni altra decisione".

Il presidente Nogara annuncia inoltre che la Commissione ha deciso di rendere accessibili tutti i verbali delle audizioni effettuate e gli streaming raggruppandoli in un'unica sezione che sarà visibile sulla home page del sito internet del Consiglio.

La Commissione speciale CVA è stata istituita il 20 dicembre 2018 con l'approvazione all'unanimità di una risoluzione depositata in Consiglio da tutti gruppi consiliari: la Commissione era chiamata a svolgere il proprio mandato entro il 31 marzo 2019, rimettendo all'Assemblea una relazione conclusiva in cui dovevano essere riportati gli esiti dell'analisi evidenziando per ogni scenario punti di forza e criticità.

Dure le critiche della minoranza consiliare sugli esiti della Commissione. "La fretta nella gestione dei lavori - si legge in una nota - ha impedito un approccio metodologicamente adeguato, approfondimenti e ampliamenti indispensabili per una valutazione consapevole. La volontà della maggioranza di condizionare la scelta in una predeterminata direzione, la quotazione in borsa, ha impedito invece di analizzare i problemi e valutare scenari e soluzioni alternative e ha fatto mancare la possibilità di impostare una relazione finale conclusiva, condivisa e aderente al reale merito emerso dalle audizioni".

Inoltre "le indiscrezioni fatte trapelare alla stampa, circa decisioni mai prese, sono da considerare pressioni indebite e inaccettabili che evidenziano la fretta ingiustificata dalla realtà di fatto; esse hanno anche politicamente e mediaticamente coperto la correttezza, la costruttività dell'operato della minoranza che si è fatta promotrice di iniziative destinate a mutare in maniera molto significativa lo scenario di riferimento in cui le decisioni in merito al futuro di Cva dovranno essere prese". "In questo senso - si legge ancora nel comunicato - la costruenda Norma di attuazione dello Statuto, che afferma il potere della Regione di intervenire sulle procedure e modalità dell'utilizzo delle acque e sul ruolo delle società che operano in tale campo, ha un rilievo fondamentale per la Valle d'Aosta".



Ribatte la maggioranza: "Esprimiamo viva perplessità a fronte dell'atteggiamento rinunciatario e polemico della minoranza che non ha ritenuto di voler apportare il suo contributo alla stesura della relazione finale, adducendo criticità metodologiche". Inoltre, "respingiamo con forza le accuse neanche tanto velate di aver fatto trapelare informazioni tendenziose alla stampa, poiché ciò non corrisponde a verità ed è un tentativo di gettare discredito sulle singole persone". I gruppi di maggioranza, infine, ribadiscono "la volontà di affrontare il tema del futuro di Cva con il senso di responsabilità, la chiarezza e la lungimiranza che l'argomento richiede".