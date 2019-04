Il 5 aprile a Morgex si parla di Tram-Treno con l’Ing. Giovanni Mantovani

Negli ultimi mesi c'è stata, finalmente una svolta positiva rispetto alla questione del futuro della linea ferroviaria Aosta- Pré-Saint-Didier e al collegamento con rotaia di Courmayeur. Un passo importante è stato compiuto con la mozione promossa dalla consigliera regionale Chiara Minelli che ha trovato vari sostegni ed è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 26 luglio 2018. La mozione impegnava la Giunta regionale ad affidare uno studio per individuare l'opzione migliore per il collegamento con un mezzo di trasporto pubblico fra Pré-Saint-Didier e Courmayeur. Lo studio è stato affidato alla Società TPS di Perugia ed è stato consegnato all'Assessorato regionale ai Trasporti il 31/12/2018. Tale studio esamina sei diverse ipotesi per il collegamento fra le due località dell'alta valle, ma l'opzione più interessante dal punto di vista dell'utenza e con le maggiori potenzialità è quella del tram-treno. Il tram-treno è un veicolo di concezione tranviaria al quale si apportano degli adeguamenti per renderne possibile la circolazione su linee ferroviarie, anche promiscuamente ai treni.

Nel caso nostro il tram-treno potrà viaggiare da Aosta fino Pré-Saint-Didier sulla linea ferroviaria già esistente e poi con modalità tranviarie da Pré-Saint -Didier ad Entrèves, realizzando una tranvia che utilizza una piccola parte del sedime della strada stradale. Il tram-treno è un veicolo leggero che può superare notevoli pendenze ed ha una grande capacità di accelerazione, per cui sono previste fra Pré-Saint-Didier e Entrèves sette fermate per servire capillarmente il territorio.



Si tratta di una grande progetto che può avere una incidenza positiva sulle condizioni di vita e sulla economia di tutta l'alta valle. Il tram-treno del Monte Bianco può diventare una attrattiva mondiale e quindi avere interessanti risvolti turistici, oltre che svolgere un servizio importante garantendo una mobilità sostenibile per tutta l'Alta Valle d'Aosta.

Il progetto verrà descritto a Morgex Venerdì 5 aprile ore 20,45 nella sala del Po- li ambulatorio, con la presenza dell'ing Giovanni Mantovani, uno dei massimi esperti italiani di tram-treno. Verranno inoltre date indicazioni sui passi successivi per realizzare il progetto. Il successo del progetto è legato essenzialmente all'attenzione e all'impegno che la popolazione, gli operatori economici e le amministrazioni comunali dell'Alta valle sapranno dedicargli. Il punto di partenza è la conoscenza del progetto. Per questo l'incontro di Morgex è una occasione da non perdere.