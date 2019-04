Aosta: Iniziati scavi, circolazione modificata in area corso Lancieri

Stanno per iniziare gli attesi lavori di scavo e posa di infrastrutture per conto di una società di telecomunicazioni nella zona sudovest di Aosta.

Un’ordinanza del sindaco Centoz istituisce alcune modifiche temporanee alla circolazione nella trafficata area di corso Lancieri in vigore dal 5 al 19 aprile (a esclusione delle domeniche) dalle 8 alle 18.



In particolare, in via Garin, all’altezza del civico n. 169, corso Lancieri d’Aosta, dall’incrocio con Via Kaolack sino a quello con via Voison, e via Voison dall’incrocio con corso Lancieri d’Aosta sino a quello con via Paravera, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori, il senso unico alternato, regolamentato durante gli orari di lavoro, con segnaletica stradale a vista e l’ausilio di personale dell’impresa con funzioni di "moviere" e il restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km orari.