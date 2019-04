Nuovo ambulatorio per parti podalici al Beauregard

E' stato attivato nell'ospedale Beauregard, ad Aosta, l'ambulatorio del rivolgimento per manovre esterne di feto in presentazione podalica. La nuova struttura opera nell'ambito del reparto di ostetricia e ginecologia, diretto da Livio Leo.

"Il tasso dei bambini che, al termine della gravidanza, si presenta podalico, cioè con il sederino in basso e la testa in alto, è del 4%. In molte strutture italiane questa posizione costituisce ancora oggi un'indicazione per il cesareo - spiega Leo - eppure, l'alternativa esiste: il rivolgimento manuale, una manovra semplice e sicura per la mamma e per il piccolo".

L'attivazione dell'ambulatorio rientra nel progetto 'Percorso nascita regionale' che ha preso avvio da circa un anno. La manovra di rivolgimento viene fornita gratuitamente, in regime di day-hospital.