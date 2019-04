Aggredito con calci e pugni a una festa; finisce all'ospedale gestore di un locale a Courmayeur

Picchiato selvaggiamente per futili motivi durante la festa di fine stagione al locale 'Super G' di Plan Checrouit a Courmayeur. E' accaduto sabato pomeriggio e a finire all'ospedale per la scarica di pugni e calci presi al volto e sul corpo è stato Stefano D'Anello, 31 anni, gestore del 'Club House 80's' a Courmayeur.

Alla festa D'Anello era stato invitato e non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato la lite con altri giovani degenerata poi in una violenta aggressione sotto gli occhi di decine di persone e filmata da un cellulare (le immagini, postate su un social, sono state rimosse ndr). E' possibile che oggi sia sporta denuncia contro gli aggressori.

L'acccaduto ha suscitato indignazione e stupore nella Valdigne. "In riferimento al deplorevole episodio di violenza accaduto sabato 30 marzo in località’ Planchecrouit - commenta Marco Salvato, consigliere di maggioranza a Courmayeur - ritengo doveroso da parte dell'Amministrazione di Courmayeur una presa di posizione. Chiedero’ personalmente al sindaco un intervento per condannare l’accaduto e mettere in atto tutte le azioni di competenza perché’ queste cose non si ripetano in futuro". Salvato intende anche chiedere agli organi competenti "che il logo ufficiale di localita’ non sia più’ utilizzato dalle attività’ che si sono rese protagoniste o si renderanno protagoniste in futuro di atti cosi deplorevoli".