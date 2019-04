Non finisce l'abbraccio dei cogneins ai terremotati di Amatrice

E' stato il consigliere comunale Giuseppe Cutano, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Cogne, a portare un nuovo saluto alla comunità di Amatrice martoriata dal sisma del 2016 "affinchè non ci si dimentichi di questa realtà dell'Appennino che ha molte similitudini con la nostra realtà del Parco Nazionale Gran Paradiso", si legge in una nota del sindaco cognein Franco Allera e sottoscritta anche dal Comune amatriciano.

"Crediamo sia importante mantenere i riflettori accesi su questa comunità di montagna che vive di agricoltura e turismo - si legge nel comunicato - cosi come noi, anche dopo il clamore mediatico iniziale che dopo un pò lascio il vuoto".

Cogne, oltre ad essere intervenuta con alcuni volontari subito dopo il sisma, aveva fatto una raccolta fondi adottando uno dei progetti proposti dal Comune di Amatrice. "La nostra comunità scelse di finanziare la costruzione di un nuovo ospedale, cosicché i soldi raccolti per questo progetto sono stati consegnati dal Comune reatino al commissario straordinario per la ricostruzione, dunque non è denaro che è andato perso, ma verrà utilizzato per quello scopo e noi continueremo a sincerarci che venga utilizzato per il bene di questo bel paese del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga". La ricostruzione intanto procede e si trova ora circa al 10 per cento delle opere da terminare. "Purtroppo la burocrazia nel nostro Paese non è sicuramente di aiuto per queste situazioni - prosegue la nota - ma comunque si sta lavorando alacremente per far ripartire la comunità".

Grande è l'iimpegno dell'Amministrazione comunale reatina che nonostante le già difficili condizioni per i piccoli di montagna affronta con grande coraggio e dignità questa nuovo percorso per far ripartire Amatrice. I primi turisti stanno tornando, grazie alla nuova area food che raccoglie tutti i ristoranti amatriciani, "e si spera che continuino ad affluire evitando però il turismo macabro dei selfie, turismo che non ha risparmiato neppure noi in passato". Un altro dei temi sottolineati dalle due amministrazioni è quello delle battaglia contro false notizie e bufale che circolano in rete e che danneggiano le comunità che già soffrono agendo per fini diversi da quelli reale solidarietà.

Cogne che ha vissuto momenti simili con la devastante alluvione del 2000 vuole quindi far sentire la sua vicinanza ad Amatrice.